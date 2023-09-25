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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Армении арестовали сына экс-президента страны Кочаряна

В Армении арестовали сына экс-президента страны Кочаряна
Левон Кочарян на акции протеста в Ереване 24 сентября
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Ереване арестовал на один месяц сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона.

Об этом сообщил адвокат Левона Кочаряна Александр Кочубаев в соцсетях.

Судебное заседание по делу Кочаряна началось вечером в минувшее воскресенье и завершилось утром в понедельник.

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Как сообщалось, Следственный комитет Армении обвинил пострадавшего от полицейских в ходе акций протеста 22 сентября Левона в избиении четырех силовиков.

Кочубаев назвал это обвинение "правовым беспределом".

22 сентября Левон Кочарян был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Кадры его избиения сотрудниками правоохранительных органов в полицейской машине были распространены армянскими СМИ.

В ереванском медцентре "Наири" "Интерфаксу" сообщали, что у Кочаряна диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, состояние - средней тяжести.

С 19 сентября, после начала "антитеррористической операции" ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе в Армении начались акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Создан национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти.

Ереван Армения Левон Кочарян Роберт Кочарян
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