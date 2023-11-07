Израиль атаковал окрестности больниц в Газе

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Израильская авиация в понедельник вечером нанесла ракетный удар по району рядом с больницей Аль-Кудс в районе Таль аль-Хава города Газа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление Палестинского общества Красного полумесяца.

"Был произведен пуск двух ракет по окрестностям больницы Аль-Кудс в секторе Газа, они упали примерно в 50 метрах от ворот больницы", - цитирует телеканал заявление общества.

Израильские военные не ответили на запрос телеканала по этому сообщению. В предыдущих заявлениях они утверждали, что в целях безопасности они предлагали гражданским лица в городе Газа переместиться к югу от Вади Газа - водного пути, разделяющего центр анклава пополам, сообщает CNN.

По информации телеканала "Аль-Джазира", в воскресенье ВВС Израиля атаковали также окрестности больницы Камаль Адван в городском районе Бейт-Ханун, в результате имеются жертвы и раненые.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН проведет в четверг заседание, чтобы обсудить последние события и ситуацию в секторе Газа, в том числе, атаки Израиля на больницу Аль-Шифа и неоднократные нападения на лагерь беженцев Джабалия, о чем сообщило представительство Объединенных Арабских Эмиратов при всемирной организации.