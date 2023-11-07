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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана в ответ на ракетные пуски

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Самолеты и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером в понедельник нанесли удары по объектам на территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на запуски ракет из Ливана (...) истребители ЦАХАЛ параллельно с артиллерийскими ударами атаковали цели, принадлежащие террористической организации "Хезболла", - говорится сообщении.

В частности, удары были нанесены по объектам, "содержащим технологические активы, принадлежащие "Хезболле", складу оружия, пусковым установкам и террористической инфраструктуре".

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил на брифинге накануне, что "на севере мы находимся в эпицентре воздушных атак, во время которых наносятся удары по широкому спектру террористических объектов".

"Эти атаки является продолжением других ударов, нанесенных за прошедший день, которые, конечно же, являются ответом на 30 ракет, выпущенных по северу Израиля", - добавил он.

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Хроника 07 октября – 07 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла ЦАХАЛ
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