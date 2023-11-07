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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:22

ЦАХАЛ заявил о готовности наносить удары по любым целям на Ближнем Востоке

ЦАХАЛ заявил о готовности наносить удары по любым целям на Ближнем Востоке
Израильские артиллеристы ведут огонь
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Ха-Леви заявил, что израильские ВВС готовы действовать и наносить удары по любым целям в регионе.

"Мы ведем войну уже месяц, мы наносим серьезный ущерб ХАМАС, подрываем руководство ХАМАС, нападаем на командиров, на террористов, разрушаем инфраструктуру ХАМАС в Газе. Мы также постоянно готовы к действиям в других районах", - сказал он при посещении базы 140-й эскадрильи ВВС ЦАХАЛ.

Он добавил: "На этой базе знают, как добраться в любую точку Ближнего Востока".

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари также заявил о возможности нанесения авиаударов по целям во всем ближневосточном регионе.

"Военно-воздушные силы Израиля защищают пехотные подразделения по мере их продвижения. Параллельно те же израильские военно-воздушные силы наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля", - сказал он на брифинге.

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Хроника 07 октября – 07 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ЦАХАЛ Израиль Газа Ближний Восток
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