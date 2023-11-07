Страны НАТО решили приостановить участие в ДОВСЕ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Североатлантический совет во вторник объявил, что государства-члены НАТО приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на решение России выйти из договора.

"Несмотря на признание роли ДОВСЕ как краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства-участники НАТО соблюдают договор, а Россия - нет, была бы неустойчивой. Поэтому, как следствие, союзные государства-участники намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, сколько необходимо, в соответствии со своими правами по международному законодательству. Это решение полностью поддержано всеми союзниками по НАТО", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

В документе содержится осуждение Советом НАТО решения России выйти из ДОВСЕ, высказывается мнение, что "выход России является последним в серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность".

При этом в документе говорится, что союзники "подтверждают постоянную приверженность снижению военного риска и предотвращению неправильных представлений и конфликтов" и приглашают те государства, которые разделяют это обязательство и эти принципы, присоединиться к действиям альянса, "чтобы также внести свой вклад в повышение предсказуемости и стабильности в евроатлантическом регионе".

"Союзники по-прежнему едины в приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевому элементу евроатлантической безопасности, принимая во внимание сложившуюся обстановку в области безопасности и безопасность всех союзников. Это дополняет потенциал сдерживания и обороны Североатлантического альянса, который союзники решили и далее укреплять", - подчеркивают в НАТО.

МИД Великобритании также опубликовал заявление, в котором выступил с критикой в отношении решения России о выходе из ДОВСЕ и сообщил о приостановке участия Лондона в договоре.

Предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России завершена в полночь на 7 ноября, сообщил ранее МИД РФ.

"В 00:00 часов 7 ноября 2023 г. завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной ещё в 2007 г., окончательно ушёл для нас в историю", - отмечается в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства заявлении.

В нем также говорится, что "одновременно утратили силу для Российской Федерации ещё два юридически обязывающие соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ, - т.н. Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 г. о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств - участников Варшавского Договора, а также т.н. Фланговый Документ от 31 мая 1996 г".