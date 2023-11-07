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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря

США приостановят выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря
Фото: Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон приостановит выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 декабря, говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

В сообщении отмечается, что США приняли такое решение "в свете коренного изменения обстоятельств".

В нем указано, что "ряд наших партнеров по ДОВСЕ, не являющихся членами НАТО, также поддерживают приостановку выполнения обязательств по ДОВСЕ в ответ на действия России".

Североатлантический совет ранее во вторник объявил, что государства-члены НАТО приостанавливают участие в ДОВСЕ в ответ на решение России выйти из договора.

МИД РФ ранее во вторник сообщил, что предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России завершена в полночь.

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