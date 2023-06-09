НАТО призвало Россию пересмотреть решение о выходе из ДОВСЕ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - НАТО осудило решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и призвало ее пересмотреть позицию по этому вопросу.

"Союзники по НАТО осуждают решение России выйти из исторического Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) - краеугольного камня архитектуры европейской безопасности", - говорится в заявлении на сайте альянса.

В НАТО считают, что решение России выйти из ДОВСЕ стало "последним из серии действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность". В НАТО увидели в этом "продолжающееся пренебрежение Москвой контролем над вооружениями, включая взаимность, прозрачность, соблюдение и проверку".

"Союзники настоятельно призывают Россию выполнить свои обязательства и обязанности, а оставшееся до выхода время использовать для пересмотра своего решения", - сказано в заявлении.

Члены НАТО "по-прежнему едины в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями", снижению военного риска, предотвращению ошибочных восприятий и конфликтов, укреплению доверия и уверенности, содействию транспарентности и проверке, "содействуя тем самым миру и безопасности".

"Союзники продолжат консультации о последствиях выхода России из ДОВСЕ и его влиянии на безопасность Североатлантического союза", - заявили в НАТО.

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ 29 мая. 9 июня российский МИД сообщил, что уведомил страны-участницы договора о принятом решении. После соблюдения всех процедур, ожидается, что Россия фактически выйдет из ДОВСЕ 7 ноября.

Договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года и вступил в силу 9 ноября 1992 года. Он вводил обязательства для его государств-участников по количественным ограничениям в отношении пяти категорий обычных вооружённых сил: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и боевые вертолеты.