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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Что произошло за день: вторник, 7 ноября

Приостановка участия стран НАТО в ДОВСЕ, новое руководство "СПБ биржи" и Петербургской товарно-сырьевой биржи, предложения по ограничениям для самокатчиков в Москве

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Страны НАТО приостанавливают участие в ДОВСЕ в ответ на решение России выйти из договора. США приостановят выполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 7 декабря.

- Гендиректор "СПБ биржи" Роман Горюнов уходит со своего поста, его сменит первый заместитель Евгений Сердюков. Новый руководитель, в первую очередь, продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций.

- Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа на посту президента - председателя правления. По словам Грефа, также утверждены новая трехлетняя стратегия и основные положения дивидендной политики. Сбербанк в 2023 году рассчитывает получить рекордную за всю историю прибыль. Кредитная организация не планирует существенно менять размер и периодичность дивидендных выплат, параметры новой дивидендной политики будут озвучены в декабре.

- Экс-глава ФАС Игорь Артемьев сменил Алексея Рыбникова на посту президента Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

- Дело о взятке возбуждено против замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова. Он и замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров задержаны.

- ЛДПР передаст мандат депутата Госдумы Василия Власова депутату 6-го и 7-го созывов Василине Кулиевой. Власова досрочно лишили мандата, вменив ему регулярное отсутствие на заседаниях комиссии, в которую он входил.

- "МТС" отменяет плату за раздачу интернета с мобильных устройств на тарифах с предоплаченными пакетами трафика. Оператор не стал комментировать, будут ли отменять плату для тарифов с безлимитным пакетом трафика.

- В ГИБДД Москвы предложили запретить несовершеннолетним езду на электросамокатах. Также предлагается ограничить скорость движения в столице до 20 км/ч. В Мосгордуме высказались за запрет езды на электросамокатах в состоянии алкогольного опьянения.

- Госдума приняла в первом чтении законопроект, который исключает полис ОСАГО из перечня документов, необходимых для смены владельца автомобиля.

- Астрономы обнаружили древнейшую черную дыру из всех известных на данный момент. Предполагаемый возраст черной дыры - 13,2 млрд лет, а Вселенная возникла 13,7 млрд лет назад.

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