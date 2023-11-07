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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Глава ВОЗ призвал согласовать прекращения огня в Газе

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во вторник заявил, что гуманитарная катастрофа из-за продолжающихся уже месяц израильских бомбардировок в секторе Газа должна быть незамедлительно прекращена.

"Уже месяц интенсивных бомбардировок в Газе (...) Сколько будет продолжаться эта гуманитарная катастрофа? Мы призываем все стороны согласиться на режим прекращения огня в гуманитарных целях и работать для достижения устойчивого мира", - написал он в соцсети X.

"История рассудит нас всех по тому, что мы делаем, чтобы положить конец этой трагедии", - добавил он.

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В секторе Газа за месяц ударов Армии обороны Израиля погибли свыше 10,3 тыс. человек, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Минздрав анклава. По их данным, около 4,2 тыс. из погибших - дети.

В Израиле, между тем, ранее во вторник прошла церемония памяти жертв атаки группировки ХАМАС, в результате которой 7 октября погибли около 1,4 тыс. человек. Жители Израиля спустя месяц после нападения почтили память погибших общенациональной минутой молчания, флаги на государственных зданиях приспущены.

Многие страны, а также международные организации продолжают предупреждать о тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа на фоне ударов израильской армии ЦАХАЛ. В ВОЗ во вторник указали, что из-за "чрезвычайно низкого уровня оснащения медицинским оборудованием", многие операции, в том числе ампутации, проводятся без анестезии. Согласно Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, с начала военных действий до Газы добрались 569 грузовиков с помощью, но ни в одном из них не было топливо.

В ЦАХАЛ в свою очередь во вторник сообщили, что с территории Ливана по северу Израиля во вторник запущены около 20 ракет, что привело к срабатыванию сирен на Голанских высотах и в Галилее. Позже сообщалось и о срабатывании сирен на юге Израиля - в районе города Ашдод - из-за пусков ракет из сектора Газа.

В шиитском движении "Хезболла" со своей стороны пообещали во вторник "в двойном размере" ответить на израильские атаки по гражданским лицам на юге Ливана, которые унесли жизни трех детей и одной женщины на выходных.

Кроме того, заместитель лидера движения "Хезболла" Наим Касем отметил, что цель действий его группировки заключается также в том, чтобы "снизить давление на Газу", и предостерег Израиль от эскалации напряженности.

Израильский министр обороны Йоав Галлант ранее заявил, что одобрил планы дальнейших действий в рамках операции Армии обороны Израиля в секторе Газа, а также похвалил военных, которые, по его словам, достигли "впечатляющих результатов".

Кроме того, во вторник израильская армия опубликовала снимки своих военных, находящихся на территории Газы. Военные сообщали, что "нейтрализовали военный оплот ХАМАС" в секторе Газа, где находились различные виды вооружения, в частности противотанковые ракеты. Военные также сообщили об открытии гуманитарного коридора для гражданского населения сектора Газа, чтобы они могли переместить с северных районов в южные.

По данным арабских СМИ, вечером во вторник на севере сектора Газа можно было видеть густые клубы дыма от взрывов.

Утром во вторник Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Ха-Леви заявил, что израильские ВВС готовы действовать и наносить удары по любым целям в регионе.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает возможным кратковременное выборочное прекращение огня в ходе боевых действий в секторе Газа в гуманитарных целях.

На фоне этих событий в западных странах активизируются массовые протестные движения с требованием незамедлительно прекратить огонь в секторе Газа. Так, например, в Великобритании во вторник созвали экстренное заседание министров для обсуждения протестов в поддержку палестинцев, запланированных на грядущие выходные.

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ВОЗ сектор Газа Израиль
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