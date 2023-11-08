ЦАХАЛ вновь открыл коридор для эвакуации из северной части сектора Газа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила работу гуманитарного коридора для безопасного перемещения мирных жителей сектора Газа с севера на юг анклава, сообщает The Times of Israel.

"ЦАХАЛ снова разрешает движение на юг через шоссе Салах ад-Дин. (...) Северный район сектора Газа является зоной ожесточенных боевых действий, и время для эвакуации его жителей истекает", - заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Адри.

По его словам, коридор будет открыт до 14:00 по местному времени (15:00 мск).

Associated Press в свою очередь сообщает, что, согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, во вторник северную часть сектора Газа покинули не менее 15 тыс. человек.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10 тыс. человек.