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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Боррель заявил, что потрясен ударом Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что потрясен числом жертв удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа.

"Я потрясен большим числом жертв израильской бомбежки лагеря беженцев Джабалия", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

По его словам, ЕС все еще придерживается позиции о том, что у Израиля есть право на самозащиту, однако необходимо действовать в соответствии с международным гуманитарным правом и обеспечивать безопасность для всех мирных граждан.

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Боррель вновь напомнил, что ЕС с первой недели обострения конфликта призывает к созданию гуманитарных коридоров и пауз на гуманитарные нужды.

В Джабалии проживает почти 120 тыс. человек, это место является крупнейшим лагерем беженцев в секторе Газа.

Во вторник ЦАХАЛ атаковал Джабалию, в результате чего, по данным с места события, погибли более 50 человек и около 150 пострадали. В среду израильские военные провели повторную атаку. В Армии обороны Израиля отмечают, что в Джабалии располагались члены радикальной группировки ХАМАС.

7 октября базирующаяся в Газе группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами, по данным палестинской стороны, стали свыше 8,7 тыс. человек.

Жозеп Боррель ЕС Израиль Джабалия сектор Газа
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