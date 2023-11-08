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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Великобритания ввела санкции против золотодобытчиков Nordgold и Highland Gold

В санкционный список также были внесены владельцы этих компаний

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Великобритания ввела новые санкции против ряда российских золотодобытчиков, а также их владельцев и менеджеров.

В частности, сообщил британский Минфин, под санкции подпала компания Nordgold вместе с Мариной Мордашовой, которой принадлежит около 52% акций, и гендиректором Георгием Смирновым. До сих пор сама компания была только под санкциями США, а семья Мордашовых - под санкциями США и Канады.

Впервые под санкции подпали компания Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов.

Также санкции Великобритании коснулись Константина Струкова, владельца группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК), при этом сама ЮГК в санкционном списке не упоминается.

Зато в него вошла "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК), также производящая цветные металлы и золото и уже находящаяся под санкциями США.

Также под санкции подпал крупнейший отечественный аффинажный завод "Красцветмет", находящийся в региональной собственности.

Highland Gold Nordgold Великобритания
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