Санкции в адрес Струкова не повлияют на операционную деятельность ЮГК

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза против контролирующего акционера ЮГК Константина Струкова не повлияют на операционную деятельность ЮГК, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Струков с долей около 68% является контролирующим акционером компании.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. В 2024 году компания получила 10,6 тонны золота, сократив производство на 17%. ЮГК ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия).