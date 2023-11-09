Путин прибыл с визитом в Астану

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом.

В аэропорту Астаны Путина лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба казахстанского президента.

У российского лидера в Астане запланирована насыщенная программа. Ему предстоят переговоры с казахстанским лидером один на один, а затем с участием делегаций двух стран. Кроме того, главы государств в режиме видеоконференции примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества.

Как ожидается, по итогам переговоров Путин и Токаев выступят с заявлениями для СМИ.