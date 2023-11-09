Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Путин прибыл с визитом в Астану

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом.

В аэропорту Астаны Путина лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба казахстанского президента.

У российского лидера в Астане запланирована насыщенная программа. Ему предстоят переговоры с казахстанским лидером один на один, а затем с участием делегаций двух стран. Кроме того, главы государств в режиме видеоконференции примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества.

Как ожидается, по итогам переговоров Путин и Токаев выступят с заявлениями для СМИ.

Владимир Путин Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США нанесли удар по объекту проиранских сил в Сирии

США нанесли удар по объекту проиранских сил в Сирии

США истратили 96% от выделенных на помощь Украине средств

США истратили 96% от выделенных на помощь Украине средств

Будапешт поставил условием поддержки Украины соблюдение прав проживающих там венгров

Будапешт поставил условием поддержки Украины соблюдение прав проживающих там венгров

Что произошло за день: среда, 8 ноября

Вице-премьер Бельгии призвала ввести санкции против Израиля

РНПК и глава Росфинмониторинга включены в санкционный список Великобритании

РНПК и глава Росфинмониторинга включены в санкционный список Великобритании

ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС

ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС

ЕС на следующей неделе рассмотрит санкции против РФ с запретом поставки алмазов

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ вновь открыл коридор для эвакуации из северной части сектора Газа

Самый большой голубой бриллиант в мире продали за более чем $44 млн

Самый большой голубой бриллиант в мире продали за более чем $44 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });