Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

США уведомили Иран, что не хотят эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - США проинформировали Иран, что не хотят эскалации обстановки на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на американского высокопоставленного военного чиновника.

"В свете возросшей напряженности, вызванной продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС, мы предприняли дополнительные меры для прямого общения с Ираном, связанными с Ираном группировками в Ираке, Ливане и нашими региональными партнерами", - заявил чиновник.

По его словам, целью было "прояснить", что действия США "не являются свидетельством изменения подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС", и что у Вашингтона "нет намерений, направленных на эскалацию конфликта в регионе".

По словам собеседника телеканала, США, в частности, разместили дополнительные батареи ЗРК Patriot на своих базах на Ближнем Востоке после "атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что авиация США нанесла удар по объекту проиранских сил на востоке Сирии.

"Сегодня по указанию президента Байдена вооруженные силы США в целях самообороны нанесли удар по объекту на востоке Сирии, используемому Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) и связанными с ним группировками", - заявил Остин, призвав воздержаться от любой эскалации.

США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 9 ноября

Кандидаты в президенты США от Республиканской партии разошлись во мнениях по Украине

Кандидаты в президенты США от Республиканской партии разошлись во мнениях по Украине

США нанесли удар по объекту проиранских сил в Сирии

США нанесли удар по объекту проиранских сил в Сирии

США истратили 96% от выделенных на помощь Украине средств

США истратили 96% от выделенных на помощь Украине средств

Будапешт поставил условием поддержки Украины соблюдение прав проживающих там венгров

Будапешт поставил условием поддержки Украины соблюдение прав проживающих там венгров

Что произошло за день: среда, 8 ноября

Вице-премьер Бельгии призвала ввести санкции против Израиля

РНПК и глава Росфинмониторинга включены в санкционный список Великобритании

РНПК и глава Росфинмониторинга включены в санкционный список Великобритании

ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС

ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС

ЕС на следующей неделе рассмотрит санкции против РФ с запретом поставки алмазов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });