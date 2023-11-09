США уведомили Иран, что не хотят эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - США проинформировали Иран, что не хотят эскалации обстановки на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на американского высокопоставленного военного чиновника.

"В свете возросшей напряженности, вызванной продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС, мы предприняли дополнительные меры для прямого общения с Ираном, связанными с Ираном группировками в Ираке, Ливане и нашими региональными партнерами", - заявил чиновник.

По его словам, целью было "прояснить", что действия США "не являются свидетельством изменения подхода к конфликту между Израилем и ХАМАС", и что у Вашингтона "нет намерений, направленных на эскалацию конфликта в регионе".

По словам собеседника телеканала, США, в частности, разместили дополнительные батареи ЗРК Patriot на своих базах на Ближнем Востоке после "атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что авиация США нанесла удар по объекту проиранских сил на востоке Сирии.

"Сегодня по указанию президента Байдена вооруженные силы США в целях самообороны нанесли удар по объекту на востоке Сирии, используемому Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) и связанными с ним группировками", - заявил Остин, призвав воздержаться от любой эскалации.