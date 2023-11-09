Президент США не исключил новых ударов по связанным с КСИР объектам

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - США, если потребуется, будут готовы нанести еще удары по объектам, имеющим отношение к иранскому Корпусу стражей Исламской Революции (КСИР), заявил журналистам президент Америки Джо Байден. Об этом сообщают американские СМИ.

"Да, если это будет необходимо", - ответил он на вопрос, будут ли США еще наносить удары по таким объектам.

Ему также задали вопрос, почему США ранее на этой неделе обстреляли в Сирии объект, предположительно, контролируемый КСИР.

"Мы это сделали, потому что ранее они атаковали нас", - ответил президент.

Как сообщала CNN в ночь на четверг, США информировали Иран, что не хотят эскалации обстановки на Ближнем Востоке. По информации американского высокопоставленного военного, на которого ссылается телекомпания, Вашингтон предпринял "дополнительные меры для прямого общения с Ираном, связанными с Ираном группировками в Ираке, Ливане и нашими региональными партнерами". По его словам, целью США было "прояснить", что у Вашингтона "нет намерений, направленных на эскалацию конфликта в регионе".

По словам чиновника, США, в частности, разместили дополнительные батареи ЗРК Patriot на своих базах на Ближнем Востоке после "атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что авиация США нанесла удар по объекту проиранских сил на востоке Сирии. Американская сторона утверждает, что объект имел отношение к КСИР.

В последние недели ряд военизированных группировок периодически наносят удары по американским базам в Ираке и Сирии. Предполагается, что эти группировки связаны с Ираном.