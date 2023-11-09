Токаев заявил об отсутствии принципиальных проблем в отношениях с Россией

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Между Казахстаном и Россией не существует никаких принципиальных разногласий, заявляет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе на переговорах в Астане.

"Сегодня двустороннее сотрудничество успешно развивается по всем направлениям, в духе стратегического партнерства и союзничества. (...) Мы - союзники, стратегические партнеры, каких-либо принципиальных вопросов или проблем не существует в нашем сотрудничестве, в наших взаимоотношениях", - сказал он.

"В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - отметил Токаев.

По его убеждению, казахстанско-российские отношения, испытанные временем, останутся незыблемыми и неподверженными какой-либо политической конъюнктуре.

"Очень важно, что не только правительства наших стран, но и народы наших стран хорошо понимают ценность взаимовыгодного сотрудничества на принципах стратегического партнерства и союзничества", - сказал Токаев.