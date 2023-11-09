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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Глава "Моссада" встретился с директором ЦРУ и премьер-министром Катара

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Дохе прошла трехсторонняя встреча руководителей разведслужб США и Израиля - директора ЦРУ Уильяма Бернса, директора "Моссада" Давида Барнеа" - и премьер-министра Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. Об этом сообщает Ha'aretz со ссылкой на Reuters.

На переговорах обсуждались параметры договоренностей об освобождении заложников, захваченных ХАМАС в Израиле 7 октября, и о гуманитарных паузах в операции ЦАХАЛа в секторе Газа, сказал источник агентства, проинформированный о содержании беседы. Он отметил, что присутствие за столом одновременно этих трех сторон должно ускорить переговоры.

Стороны также обсуждали возможность гуманитарных поставок топлива в Газу. В секторе Газа жалуются на дефицит топлива, без которого не могут продолжать работу гуманитарные объекты, в том числе больницы, в Израиле говорят, что запас топлива в секторе есть, но ХАМАС позволяет мирным организациям его расходовать.

Перед этой встрече, по данным источников, посредники из Катара провели переговоры с представителями политбюро группировки ХАМАС. В частности, обсуждалось потенциальное освобождение ХАМАС 10-15 заложников в обмен на гуманитарную паузу.

Представители США уговаривают Израиль на трехдневную паузу в боевых действиях, чтобы можно было освободить 10-15 заложников и получить от ХАМАСа полный список всех, кого они удерживают. В Израиле настаивают, что первым на уступки и обещания должен пойти ХАМАС.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что согласны лишь на небольшие гуманитарные паузы в секторе Газа для поставки туда помощи, а не на режим прекращения огня.

Хроника 07 октября – 09 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа Катар Моссад США ХАМАС
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