Экс-депутат сейма Латвии Адамсонс получил срок за шпионаж в пользу России

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Рижский городской суд приговорил бывшего депутата сеймаЛатвии Яниса Адамсонса к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с пробационным сроком на два года по делу о шпионаже в пользу России, сообщили агентству LETA в судебной администрации.

Суд также приговорил гражданина России Геннадия Силонова к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с пробационным надзором на два года за шпионаж.

Как заявил судья Рижского горсуда Эрленс Эрнстсонс, Адамсонс собирал и передавал российской спецслужбе через Силонова неразглашаемую информацию, а Силонов собирал такую информацию по поручению российской спецслужбы. Информация касалась работы латвийских госучреждений, правоохранительных органов, органов госбезопасности, армии.

Суд также установил, что Адамсонс неправомерно запрашивал и получал от сейма компенсацию транспортных расходов, а также незаконно приобрел и хранил патроны без соответствующего разрешения.

Адамсонс отрицает передачу информации российским спецслужбам, но признает, что был знаком с Силоновым. Силонов отрицает свою причастность к российским спецслужбам.

Адвокат Адамсонса Михаил Черноусов заявил LETA, что приговор будет обжалован. По его словам, вина подсудимого не доказана, а дело "полностью сфабриковано".

Депутат сейма Латвии Янис Адамсонс (фракция "Согласие") был арестован по подозрению в шпионаже летом 2021 года и позднее был освобожден из тюрьмы под залог. Адамсонс был членом парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имел допуска к информации, содержащей гостайну. В декабре 2021 года сейм разрешил начать уголовное преследование Адамсонса.