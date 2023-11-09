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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Брюссель рассматривает варианты финансирования Украины с 2024 года

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия рассматривает все возможные пути финансирования Украины, но рассчитывает на принятие Советом ЕС Украинского фонда, из которого будет осуществляться финансовая помощь Киеву в 2024-2027 годах.

"Дефицит финансирования Украины, вероятно, останется огромным", - заявил в четверг исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис по итогам заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ЭКОФИН).

"Со стороны ЕС нам необходимо добиться быстрого прогресса в принятии Украинского фонда", - продолжил он, имея в виду специальный финансовый инструмент, разработанный Еврокомиссией для помощи Украине, который требует утверждения всеми 27 членами союза.

"Прежде всего, нам нужно, чтобы Совет ЕС утвердил фонд. Украине необходимо представить свой план (расходов). Его нужно оценить. Все это требует времени", - пояснил он.

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ЕС был крупнейшим донором Украины в этом году. Объем выплат в 2023 году в рамках дополнительной программы макрофинансовой помощи (Macro Financial Assistance Plus) составляет 15 млрд евро. Последний платеж был произведен две недели назад. До конца года будут выделены еще два транша, сообщил Домбровскис.

Проблема начинается с нового года, отметил он. Но дал понять, что катастрофы не случится, если фонд не будет своевременно утвержден (из-за вето Венгрии). "Одним из возможных дополнительных источников доходов могут стать замороженные российские активы", - допустил он.

Еврокомиссия приветствует соглашение стран G7, достигнутое в прошлом месяце в Марракеше, об изучении возможности использования чрезвычайных доходов, полученных от замороженных суверенных активов России, для поддержки Украины, ее восстановления и реконструкции.

Брюссель Еврокомиссия ЕС Украина Венгрия Европейская комиссия
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