ЕС не успевает поставить Украине миллион снарядов для артиллерии к марту 2024 г.

Пока программу выполнили примерно на 30%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Европейская служба внешних связей сообщила странам ЕС, что союзу, скорее всего, не удастся выполнить обязательства поставить Украине к марту 2024 года 1 млн артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с вопросом, Европейская служба внешних связей проинформировала дипломатов ЕС о том, что союз, скорее всего, не достигнет цели, намеченной на март 2024 года", - информирует агентство.

Представитель службы отказался комментировать эту информацию, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений.

Агентство Bloomberg напоминает, что уже сообщало о подобных проблемах ЕС. С учетом того, что прошло более половины отведенного срока, Евросоюз смог собрать лишь примерно 30% от объема боеприпасов. Количество оружейных контрактов, подписанных к нынешнему времени, также не дает оснований предположить, что Евросоюз справится с задачей.

По данным агентства, некоторые государства неохотно раскрывают подробности поставок, но ЕС может попросить их предоставить больше информации о запланированных мероприятиях, чтобы иметь полную картину. Ожидается, что этот вопрос обсудят на встрече министров обороны стран ЕС на следующей неделе.

На саммите ЕС в конце февраля лидеры Евросоюза согласились с планами оперативных поставок Киеву боеприпасов в количестве 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев. 20 марта Совет ЕС согласовал "трехсторонний подход", направленный на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов совместными усилиями. План состоял из трех пунктов: поставки Украине снарядов со складов государств-членов при поддержке Европейского фонда мира в размере 1 млрд евро; совместные закупки странами ЕС боеприпасов для Украины и своих вооруженных сил также на 1 млрд евро; и третий пункт – "наращивание и ускорение оборонно-промышленного производства боеприпасов в Европе".