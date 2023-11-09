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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

ЕС ищет альтернативы на случай отказа Венгрии согласовать общий план помощи Украине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза рассматривают запасной план по выделению помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение о финансировании в размере 50 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

По их данным, альтернативный план включает в себя идею предоставления национальных гарантий от стран-членов ЕС для привлечения финансирования на рынках. Это будет актуально, если Венгрия решит заблокировать пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, который, в частности, включает в себя предложение о помощи Украине.

При этом, как отмечает агентство, в ЕС все еще надеются, что запасной план не понадобится, и удастся убедить Венгрию поддержать пересмотр европейского бюджета.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже не раз называл провальной стратегию помощи Украине, которая предусматривает, что Украина продолжит воевать, и предлагал выработать другую.

Венгрия Евросоюз Украина
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