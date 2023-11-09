Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

В ПНА готовы взять на себя управление Газой в обмен на обещание США о палестинском государстве

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Палестинская администрация (ПНА), которая управляет палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан, готова в будущем взять на себя контроль над сектором Газа, если Вашингтон пообещает оказать содействие реализации концепции сосуществования двух государств - израильского и палестинского, пишет The New York Times.

По информации издания, высокопоставленный представитель палестинского руководства Хусейн аш-Шейх встречался на минувшей неделе с госсекретарем Энтони Блинкеном, и они обсуждали тему управления анклавом.

Согласно данным газеты, аш-Шейх заявил Блинкену, что Палестинская национальная администрация, в целом, позитивно относится к возможности взять на себя руководство сектором Газа. Однако, по его словам, палестинцы готовы пойти на это только в том случае, если администрация США примет обязательство содействовать всеобъемлющему политическому решению конфликта палестинцев с Израилем, которое будет включать в себя создание палестинского государства.

По его словам, палестинцы ждут "серьезную инициативу" со стороны США, которая окажет влияние на Израиль. "Нынешняя администрация в США способна на это", - считают в ПНА.

"Без всеобъемлющей политической инициативы со стороны США послевоенная Газа стала бы благодатной почвой для радикалов", - считает аш-Шейх.

Концепция сосуществования двух государств, реализации которой добиваются палестинцы, предполагает создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме и вывод израильских сил с палестинских территорий Западного берега реки Иордан. В настоящее время, отмечает газета, там проживает порядка 700 тыс. еврейских поселенцев.

При этом аш-Шейх отметил, что осознает, что нынешние израильские власти вряд ли способны пойти на эти условия. Он также указал, что и в палестинской среде сейчас призывы к сдержанности непопулярны, поскольку люди возмущены гибелью мирных жителей в ходе операции Израиля в секторе Газа.

Газета указывает, что именно аш-Шейха считают потенциальным преемником нынешнего главы Палестинской национальной администрации 87-летнего Махмуда Аббаса.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. В секторе Газа за месяц ударов ЦАХАЛ погибли свыше 10,8 тыс. человек, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на Минздрав анклава. По их данным, около 4,2 тыс. из погибших - дети. Десятки тысяч получили ранения.

Хроника 07 октября – 09 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа ХАМАС ЦАХАЛ Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Космический корабль Cargo Dragon стартует к МКС

Что произошло за день: четверг, 9 ноября

В Колумбии освободили похищенного повстанцами отца игрока "Ливерпуля"

США заявили о согласии Израиля на четырехчасовые паузы в секторе Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Минздрав Газы сообщил о 10 812 погибших с начала конфликта

Минздрав Газы сообщил о 10 812 погибших с начала конфликта

Профсоюз голливудских актеров приостановил забастовку

Профсоюз голливудских актеров приостановил забастовку

Американские депозитарные акции Ozon исключены из листинга на Nasdaq

Европарламент выступил против изъятия у россиян в ЕС личных вещей и автомобилей

Европарламент выступил против изъятия у россиян в ЕС личных вещей и автомобилей
Обострение палестино-израильского конфликта

Захарова объяснила задержку с эвакуацией россиян из Газы позицией Израиля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });