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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Боррель считает, что только ПНА может в дальнейшем управлять Газой

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Управление сектором Газа после завершения там израильской военной операции должно перейти к Палестинской национальной администрации (ПНА), заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"ХАМАС больше не должен контролировать Газу (...). Так кто же может взять на себя эту функцию? Я считаю, что это по силам только ПНА", - приводят в субботу его слова ближневосточные СМИ.

При этом глава ПНА Махмуд Аббас неоднократно заявлял, что будет готов взять на себя управление Газой только при условии, что начнется процесс создания палестинского государства.

Хроника 07 октября – 18 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Евросоюз Жозеп Боррель ПНА ХАМАС Израиль сектор Газа
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