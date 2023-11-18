Боррель считает, что только ПНА может в дальнейшем управлять Газой

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Управление сектором Газа после завершения там израильской военной операции должно перейти к Палестинской национальной администрации (ПНА), заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"ХАМАС больше не должен контролировать Газу (...). Так кто же может взять на себя эту функцию? Я считаю, что это по силам только ПНА", - приводят в субботу его слова ближневосточные СМИ.

При этом глава ПНА Махмуд Аббас неоднократно заявлял, что будет готов взять на себя управление Газой только при условии, что начнется процесс создания палестинского государства.