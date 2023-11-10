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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Нетаньяху подтвердил намерение нормализовать отношения с Саудовской Аравией

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Израиль по-прежнему нацелен на нормализацию отношений с Саудовской Аравией, условия для этого благоприятные, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.

"Мы обязаны двигаться дальше в достижении мира между Израилем и Саудовской Аравией. Я думаю, это реально. Я думаю, сложатся благоприятные условия. Я думаю, после победы (Израиля в войне с ХАМАС - ИФ) условий для этого станет еще больше", - заявил израильский премьер в интервью телеканалу Fox News.

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Bloomberg в свою очередь напоминает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил в сентябре, что Эр-Рияд и Израиль "с каждым днем" становятся все ближе к нормализации отношений. Однако с момента обострения конфликта между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем Саудовская Аравия выступала с критикой действий израильский военных. Так, в октябре кронпринц опубликовал заявление, в котором говорится, что его страна "продолжит поддерживать палестинский народ в стремлении к законным правам". Также в МИД королевства выступили с осуждением наземных действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве.

Позднее, в ноябре, Саудовская Аравия запустила кампанию по сбору средств для палестинцев в секторе Газа. По данным местных СМИ, король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд уже пожертвовал около $8 млн, а кронпринц Мухаммед бин Салман - более $5 млн.

В октябре президент США Джо Байден высказал мнение, что одной из причин нападения ХАМАС на Израиль стало намерение Саудовской Аравии нормализовать отношения с этим государством. В сентябре Нетаньяху на встрече с Байденом сообщил, что в деле урегулирования отношений с Эр-Риядом рассчитывает на помощь Вашингтона.

В период президентства Дональда Трампа при посредничестве США Израиль установил дипломатические отношения с рядом арабских государств - с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Позже к ним присоединился Судан. До этого у Израиля дипотношения были лишь с двумя арабскими странами - Египтом (установлены в 1979 году) и Иорданией (установлены в 1994 году).

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 10,8 тыс. человек.

Биньямин Нетаньяху Израиль Саудовская Аравия
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