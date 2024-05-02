Саудовская Аравия выдвинула два требования Израилю для нормализации отношений

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии требуют прекращения огня в секторе Газа и создания палестинского государства для процесса нормализации отношений с Израилем, заявили в четверг в Госдепартаменте США.

"Саудовская Аравия дала ясно понять, что для процесса нормализации с Израилем, у нее два требования: спокойствие в секторе Газа и выработка пути для создания палестинского государства", - сказал представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Он подчеркнул, что решение этих вопросов важно для заключения глобального соглашения, над которым работают в настоящее время США и Саудовская Аравия.

"Мы рассматриваем не только путь к созданию двух государств, восстановление Газы, то, кто будет управлять Газой, безопасность там. Мы работаем над всем этим", - сказал Миллер.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что США и Саудовская Аравия приближаются к заключению соглашения, которое усилит связи стран в сфере безопасности и технологий, в том числе ядерных, и которое может привести к нормализации отношений королевства с Израилем. Соглашение, в частности, предусматривает обязательства военных США защищать Саудовскую Аравию.

По данным источников, Вашингтон и Эр-Рияд в последние недели ускорили переговорный процесс, и многие официальные лица настроены оптимистично, полагая, что соглашения удастся достигнуть через несколько недель. Однако договор может потребовать одобрения Конгресса США.

При этом, после того, как страны выработают соглашение, израильскому правительству предложат присоединиться к нему, при условии, что оно прекратит операцию в секторе Газе и согласится начать признание государства палестинцев. В случае согласия Израиль впервые установит официальные дипломатические отношения с Саудовской Аравии, тем самым удастся повысить региональную интеграцию и усилить экономические связи.

В прошлом году сообщалось, что США и Саудовская Аравия достигли договоренностей об основах будущего соглашения о нормализации отношений королевства и Израиля. Однако в сентябре 2023 года СМИ сообщали, что саудовская сторона остановила переговоры, так как не видит возможностей для компромиссов с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, так как тот не готов к сближению с палестинцами, на котором настаивает Эр-Рияд. Ситуацию еще больше осложнило нападение группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.