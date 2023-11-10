В Молдавии четвертый раз в 2023 году снизили тарифы на электроэнергию

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию в энергетики Молдавии (НАРЭ) решило снизить тарифы на электроэнергию для потребителей, сообщила пресс-служба НАРЭ.

Так, тариф для клиентов Premier Energy (обслуживает центр и юг Молдавии) снижены на 7% - с 2,57 лея за 1 кВт.ч. до 2,39 лея за 1 кВт.ч, а для клиентов FEE Nord (обслуживает север Молдавии) - на 10%, с 3,2 лея за 1 кВт.ч до 2,88 лея за 1 кВт.ч.

Причинами для изменения цен в НАРЭ назвали снижение средней закупочной цены электроэнергии примерно на 3-4%, изменение прогнозов по объемам ее закупки, а также укрепление среднего курса нацвалюты в сравнении с заложенным в тарифы.

Новые тарифы вступят в силу после публикации решения НАРЭ в "Официальном мониторе" Молдавии.

В начале июля 2023 года регулятор снизил тарифы на электроэнергию: для клиентов Premier - на 14%, а для клиентов FEE Nord - на 10,6%. Тарифы также снижались в апреле: для клиентов Premier Energy - на 12,5%, FEE Nord - на 6,8%. До этого тарифы были снижены с 1 января 2023 года: для клиентов Premier Energy - на 26%, для потребителей Fee Nord - на 17%.

Сообщалось также, что центральный поставщик в Молдавию газа и электроэнергии, госкомпания Energocom, продлил контракт на поставки электроэнергии с находящейся в Приднестровье Молдавской ГРЭС до конца 2024 года. Закупочная цена электроэнергии остается на том же уровне, по которой она поставлялась с марта 2023 года - $66 за 1 МВт.ч.

В зимние месяцы с пуском молдавских ТЭЦ, которые также производят электроэнергию, объемы закупаемой у Молдавской ГРЭС электроэнергии снизятся до 230-250 тыс. МВт.ч, что составит примерно 65% потребностей Молдавии.

Молдавия производит порядка 20% потребляемой электроэнергии, остальное закупает в последнее время у Молдавской ГРЭС. Сравнительно небольшой цены на закупаемую электроэнергию удалось добиться благодаря тому, что весь поставляемый Молдавии газ из России (5,7 млн кубометров в сутки) отправляется на нужды Приднестровья.

Официальный курс на 10 ноября - 17,9 лея/$1.