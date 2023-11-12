Джейк Салливан заявил, что США против оккупации Газы и сокращения ее территории

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - США не приемлют повторную оккупацию сектора Газа Израилем, принудительное переселение палестинцев и сокращение территории сектора, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Американская позиция четкая: никакой повторной оккупации Газы, никакого сокращения территории Газы, никакого насильственного перемещения палестинцев", - сказал Салливан в интервью ABC News.

В то же время он подчеркнул, что "нельзя допустить, чтобы Газа стала базой для совершения террористических нападений на Израиль или кого-либо еще".

В интервью CNN Салливан заявил, что при этом Израилю следует действовать осторожно в военных операциях во избежание потерь среди мирных жителей в Газе.

Комментируя ситуацию в больницах в Газе, советник сказал, что палестинская группировка ХАМАС "использует их как живые щиты". "Тем не менее, мы не хотим боевых действий в больницах, мы не хотим, чтобы пострадали или были убиты в перестрелке невинные, больные, раненые пациенты", - подчеркнул он.

Салливан сообщил, что в настоящее время идут переговоры с участием Израиля, США, Катара, Египта и других стран по освобождению из анклава заложников, в том числе с американским гражданством. Он отметил, что девять американцев и один обладатель грин-карты, которых держат в Газе, числятся пропавшими без вести.

"Мы стремимся к тому, чтобы безопасно вывезти оттуда всех лиц, мы поддерживаем тесный контакт с их семьями", - добавил советник президента США.

Ранее в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он против того, чтобы Организация освобождения Палестины (ООП) взяла на себя управление сектором Газа по окончании конфликта.

На пресс-конференции в ответ на вопрос о том, может ли ООП управлять Газой после конфликта, Нетаньяху сказал: "Будет полный контроль безопасности (в Газе - ИФ), с возможностью (Армии обороны Израиля - ИФ) входить, когда захотим, чтобы уничтожать террористов, которые могут появиться вновь". "Более того, там не будет гражданской власти, которая учит своих детей ненавидеть Израиль, убивать израильтян, ликвидировать государство Израиль", - добавил он.

Ранее израильский премьер сказал в интервью телеканалу АВС, что Израиль на какое-то время мог бы взять на себя ответственность за управление сектором Газа. При этом в ответ на вопрос о том, кто должен управлять анклавом, Нетаньяху подчеркнул: "Те, кто не будет продолжать путь ХАМАС, и уж точно не следует ему".

В то же время, в резолюции по итогам арабо-исламского саммита, прошедшего накануне в столице Саудовской Аравии, говорится: "Организация освобождения Палестины является единственным законным представителем палестинского народа". Участники саммита призвали все палестинские фракции и партии объединиться под ее эгидой.