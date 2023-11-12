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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Нетаньяху призвал Запад поддержать Израиль

Премьер Израиля заявил также о готовности противостоять всему миру

Нетаньяху призвал Запад поддержать Израиль
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал западные страны поддержать отказ от прекращения огня в Газе, а также цель полного уничтожения ХАМАС.

На пресс-конференции вечером в субботу он сказал, что в некоторых странах "есть те, кто оказывает давление на лидеров, чтобы они добивались прекращения огня", и призвал: "Не поддавайтесь давлению. Наша война - это ваша война. Израиль должен победить ради себя самого и ради всего мира".

Премьер добавил: "Никакое международное давление, никакие ложные обвинения в адрес ЦАХАЛ не повлияют на настойчивость Израиля в защите самого себя".

"Израиль будет твердо противостоять всему миру, если это будет необходимо", - подчеркнул Нетаньяху.

Он заявил, что израильские военные будут оставаться в Газе "столько, сколько необходимо, чтобы предотвратить использование анклава для совершения террористических атак против Израиля".

"ХАМАС будет демилитаризован. Израилю больше не будет угрожать сектор Газа, и чтобы гарантировать это, ЦАХАЛ будет контролировать безопасность Газы столько, сколько потребуется, чтобы предотвратить террор оттуда", - сказал глава государства.

Он также сообщил что работает над обеспечением международной поддержки ЦАХАЛ, и заявил, что после зверств палестинской группировки "у каждого в свободном мире есть моральное обязательство поддерживать Израиль".

Министр обороны Израиля Йоав Галант на той же пресс-конференции сказал: "Я хочу сказать тем европейским лидерам, которые критикуют нас: государство Израиль и народ Израиля в 2023 году - это не то, что в 1943 году. У нас есть средства и обязанность защищать себя самостоятельно".

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что Израилю следует воздержаться от ударов по сектору Газа, приводящих к гибели мирных жителей, подобные военные операции не могут считаться законными, подчеркнул президент Франции.

"Де-факто сегодня бомбовые удары наносятся по мирным жителям. Гибнут младенцы, женщины, пожилые люди. Такие удары бессмысленны и незаконны", - сказал Макрон в интервью телерадиокорпорации BBC.

Хроника 07 октября – 12 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Биньямин Нетаньяху Запад сектор Газа ХАМАС
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