Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 ноября

ОИС осудила израильскую военную операцию в Газе, законопроект о преодолении шатдауна правительства США, Нетаньяху призвал Запад поддержать Израиль

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:



- Главы стран Организации исламского сотрудничества осудили действия Израиля в секторе Газа. В резолюции по итогам саммита ОИС в Эр-Рияде также содержится призыв к международному сообществу начать "серьезный мирный процесс для принятия решения о сосуществовании двух государств, которое удовлетворяет все законные права палестинского народа".

- Республиканцы в палате представителей США разрабатывают законопроект по преодолению шатдауна правительства. Документ не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине.



- Биньямин Нетаньяху призвал западные страны поддержать Израиль. "Не поддавайтесь давлению. Наша война - это ваша война. Израиль должен победить ради себя самого и ради всего мира", - сказал израильский премьер. Он также заявил о готовности противостоять всему миру в случае необходимости.



- ВОЗ обеспокоена безопасностью в районе больницы Аль-Шифа в Газе. Согласно релизу, "машины скорой помощи больше не могут передвигаться, чтобы забрать раненых, а непрекращающиеся бомбардировки не позволяют эвакуировать пациентов и персонал".

- Три человека стали жертвами столкновения грузовика и поезда в Иркутской области.

- Американский военный самолет потерпел крушение в Средиземном море. Как подчеркнули в европейском командовании ВС США, самолет выполнял тренировочный полет, "никаких признаков враждебной активности нет".

- Польские националисты на манифестации в Варшаве призвали к выходу из ЕС. Правящая партия "Право и справедливость", которая поддерживала проведение марша в предыдущие годы, в этот раз организовала отдельное празднование в честь Дня независимости Польши.