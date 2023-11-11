Макрон раскритиковал методы военных Израиля в Газе и призвал к прекращению огня

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Израилю следует воздержаться от ударов по сектору Газа, приводящих к гибели мирных жителей, подобные военные операции не могут считаться законными, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Де-факто сегодня бомбовые удары наносятся по мирным жителям. Гибнут младенцы, женщины, пожилые люди. Такие удары бессмысленны и незаконны", - сказал он в интервью телерадиокорпорации BBC.

"Мы призываем Израиль прекратить это", - добавил Макрон. При этом, отвечая на вопрос о том, нарушает ли в данном случае Израиль международное право, он отметил, что "является главой государства, а не судьей".

При этом глава государства заверил, что Франция осуждает нападение ХАМАС на Израиль и понимает стремление израильской стороны "избавиться от терроризма".

"Нет другого решения, кроме как, для начала, гуманитарной паузы, а затем - режима прекращения огня, чтобы защитить (...) всех гражданских, никак не связанных с террористами", - добавил президент Франции.

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе Израилю, ради его же безопасности, важно будет признать, что жизнь всех людей имеет ценность", - полагает Макрон.