В Испании более 2 млн человек вышли на акции протеста

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Более 2 млн человек, по предварительным оценкам, приняли в воскресенье участие в протестах против пакта, заключенного испанскими социалистами с националистическими партиями Каталонии, сообщает испанская газета ABC.

Акции по призыву Народной партии прошли в Мадриде и еще более чем в 50 городах Испании, в том числе в столицах автономных сообществ и провинций страны.

Протесты "Народной партии" поддержала правая партия "Вокс", лидер которой Сантьяго Абаскаль призвал организовать постоянную акцию протеста против социалистов. Среди манифестантов также звучали призывы к проведению всеобщей забастовки.

Участники протестов, в частности, обвиняют лидера социалистов Педро Санчеса в том, что он продал Испанию за несколько голосов, которые необходимы ему для того, чтобы заручиться поддержкой парламентского большинства на голосовании по его кандидатуре на пост премьера.

Ожидается, что дата дебатов и голосования в парламенте будет назначена в ближайшие дни.

Ранее Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) Санчеса, который сейчас исполняет обязанности премьера, договорилась с каталонскими националистическими партиями "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" о законе об амнистии, а также заключила коалиционные соглашения с Баскской националистической партией и Канарской коалицией. Это позволит обеспечить Санчесу 179 из 350 голосов членов парламента, необходимых для переизбрания на пост главы правительства.

Если до 27 ноября ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой депутатов нижней палаты парламента и сформировать новое правительство, король Испании Филипп VI подпишет указ о роспуске обеих палат парламента и объявит о проведении всеобщих выборов 14 января 2024 года.