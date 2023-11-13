Крупнейшая больница в секторе Газа практически перестала работать

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в секторе Газа больница Аль-Шифа практически прекратила работу из-за отсутствия топлива, сообщил арабским СМИ ее директор Мухаммад Абу Салмия.

"Операционные полностью вышли из строя, и теперь раненые приходят к нам, но мы ничем не можем им помочь, кроме оказания первой помощи", - сказал он.

По его словам, "те, кто нуждается в операции, умирает, а мы ничего не можем сделать".

Директор сказал, что в больнице из-за отсутствия электроэнергии отключились инкубаторы, в результате уже скончались трое недоношенных детей, жизнь еще 36 младенцев под угрозой.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил телеканалу CNN, что из больницы были эвакуированы около 100 человек по созданным безопасным коридорам. Однако представители министерства здравоохранения Газы опровергли это утверждение, сообщив, что боевые действия продолжались непосредственно вокруг медучреждения, говорится в сообщениях арабских и западных СМИ.

Израильские военные заявили, что на ночь разместили 300 литров топлива вблизи Аль-Шифы для генератора, питающего инкубаторы для недоношенных детей, однако ХАМАС, якобы, не дал им воспользоваться.

Представитель министерства здравоохранения сектора Ашраф аль-Кидра заявил журналистам, что этого топлива не хватит для работы генератора в течение часа.

"Это издевательство по отношению к пациентам и детям", - сказал он.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в больнице Аль-Шифа находятся 1,5 тысяча пациентов, 1,5 тысяча медицинских работников и от 15 тысяч до 20 тысяч человек, ищущих убежища.

Спасательная служба Палестинского Красного полумесяца сообщила, что другая городская больница Газы, - Аль-Кудс - также прекратила работу из-за отсутствия топлива, "в ловушке" оказались около 6 тысяч человек.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты сообщили Израилю, что ему следует избегать вооруженных столкновений вблизи больниц в секторе Газа.

"Соединенные Штаты не хотят видеть перестрелок в больницах, где невинные люди, пациенты, получающие медицинскую помощь, попадают под перекрестный огонь. Мы провели активные консультации с Армией обороны Израиля по этому поводу", - сказал Салливан в интервью телеканалу CBS.

В то же время чиновник заявил, что "можно просто взглянуть на сообщения из открытых источников о том, что ХАМАС использует больницы, как и многие другие гражданские объекты, для командования и контроля, для хранения оружия, для размещения своих боевиков".