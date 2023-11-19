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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Деятели культуры провели в Париже "аполитичный" марш за мир на Ближнем Востоке

Деятели культуры провели в Париже "аполитичный" марш за мир на Ближнем Востоке
Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек по призыву французских деятелей культуры прошли в воскресенье по парижским улицам маршем за прекращение войны на Ближнем Востоке, который организаторы назвали "молчаливым и аполитичным".

"Мы не хотим быть в том или ином лагере, мы хотим быть в лагере мира, то есть в лагере диалога и дискуссии", - заявил телеканалу BFMTV французский актер и режиссер Шарль Берлен.

Более 500 деятелей французской культуры призвали к участию в этой манифестации.

Среди участников шествия, в частности, актриса Изабель Аджани, певец и композитор Максим Ле Форестье, бывший французский министр культуры Жак Ланг и ряд других известных лиц из мира культуры Франции.

По словам Аджани, "белый и нейтральный" марш вовсе не означает "отстраненный". "У нас есть позиция как в защиту человеческих тел, так и душ. Мне нужно было быть здесь, чтобы сказать, насколько необходимо, насколько мы нуждаемся и желаем жить вместе", - сказала актриса репортеру BFMTV.

Бельгийский карикатурист Филипп Гелюк, со своей стороны, сказал, что "мы здесь из-за сочувствия всем жертвам, кем бы они ни были". "Мне не нравится, когда меня просят принять чью-либо сторону. Нет необходимости принимать ту или иную сторону. Все жертвы заслуживают нашей солидарности и нашего сострадания", - отметил Гелюк.

Эта манифестация прошла неделю спустя после марша против антисемитизма, в котором в Париже приняли участие более 100 тыс. человек. В субботу, 18 ноября, в манифестациях за прекращение огня в секторе Газа в десятках городов Франции участвовали многие тысячи демонстрантов.

Париж Франция
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