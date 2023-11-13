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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Германия запланировала удвоить военную помощь Украине

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правящая коалиция канцлера ФРГ Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Украине в следующем году до 8 млрд евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, законодатели от социал-демократов, свободных демократов и партии зеленых договорились об активизации переговоров по предлагаемому федеральному бюджету на 2024 год на этой неделе.

Как заявили источники агентства, в случае одобрения парламентом в Берлине, где партии Шольца имеют большинство, увеличение расходов Германии на оборону впервые за тридцать лет превысит целевой показатель в 2% от валового внутреннего продукта.

Отмечается, что Германия является крупнейшим военным спонсором Украины в Европе и занимает второе место в мире после США.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, Берлин направил Украине военную помощь на сумму более 17 млрд евро. Это включает в себя боевые танки Leopard 2, бронированные боевые машины пехоты Marder, противоракетные комплексы Iris-T и Patriot, зенитные орудия Gepard и реактивные системы залпового огня.

Германия Украина
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