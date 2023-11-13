В ФРГ обещают значительно расширить помощь Украине в следующем году

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Германия значительно расширит помощь Украине в следующем году, заявила в понедельник в Брюсселе глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"В следующем году мы значительно нарастим поддержку", - цитирует ее Associated Press (AP).

Бербок также пообещала, что Германия будет активно помогать Украине в наступающие зимние месяцы.

На прошлой неделе немецкие СМИ сообщали, что, по их данным, правительство ФРГ намерено в 2024 году выделить 8 млрд евро на оказание военной помощи Украине. Это в два раза больше, чем планировалось изначально.