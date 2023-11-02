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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Германия передала Украине две РЛС и партии БТР и беспилотников

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Германия поставила Украине 12 бронетранспортеров, пять надводных безэкипажных аппаратов и семь разведывательных БПЛА Primoco One, сообщили в Минобороны ФРГ. По оценке ведомства, Украина получила уже 20 надводных безэкипажных аппаратов.

Также Киеву направили две многофункциональные РЛС средней дальности TRS-4D - впридачу к четырем ранее поставленным, 2 системы защиты вертолетов AMPS, четыре тягача и четыре прицепа, 12 грузовиков MAN TGS. Украина получила 32 терминала управления спутниковой связи SATCOM, 30 тыс. комплектов зимней одежды, баллистические очки.

Сообщается, что ФРГ при финансовой поддержке Дании намерена поставить Украине 25 танков Leopard 1 A5 (Киев уже получил 20 этих машин).

Также в планах отправка 11 БПЛА Primoco UAV, 14 систем защиты вертолетов AMPS, 13 грузовиков MAN TGS.

Германия Украина Минобороны Дания SATCOM
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