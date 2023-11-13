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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Байден и Си Цзиньпин обсудят восстановление контактов между военными США и КНР

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о контактах между американскими и китайскими военными является одним из приоритетов Джо Байдена, он будет обсуждаться на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Это является приоритетом для президента Байдена. Он считает, что наличие связей между военными необходимо для ответственного управления конкуренцией и обеспечения того, чтобы конкуренция не переросла в конфликт", - сказал Салливан телеканалу CBS.

Он добавил, что "эти линии коммуникации нужны для того, чтобы не было ошибок, просчетов или недопонимания".

"Я не собираюсь опережать какие-либо заявления, которые президент может сделать по итогам встречи. Но я скажу, что президент полон решимости добиться восстановления связей между военными, потому что он считает, что это отвечает интересам национальной безопасности США", - добавил Салливан.

Контакты между двумя странами по военной линии были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. После этого Китай отклонил несколько попыток американских военных руководителей связаться с китайскими коллегами по телефону.

Салливан в интервью CBS также сказал, что в ходе встречи американская сторона намерена поднять иранский вопрос.

"Конечно, вопрос о ядерной программе Ирана и угрозе, которую она представляет, будет стоять на повестке дня, равно как и угроза, которую Иран представляет для региональной стабильности, и угроза, которую он представляет для сил США в регионе", - заявил советник американского президента.

Джейк Салливан Джо Байден Китай США Си Цзиньпин
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