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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Байден и Си Цзиньпин на встрече 15 ноября обсудят отношения США и КНР

Байден и Си Цзиньпин на встрече 15 ноября обсудят отношения США и КНР
Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу 15 ноября, в ходе которой обсудят двусторонние отношения, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Белого дома.

"Президент Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся 15 ноября. Лидеры обсудят вопросы, связанные с американо-китайскими отношениями, важность поддержки открытых каналов коммуникации, а также ряд региональных и глобальных вопросов", - говорится в заявлении.

Лидеры также обсудят, как Китай и США могут "ответственно контролировать конкуренцию между двумя странами и работать совместно в тех сферах, в которых их интересы совпадают".

Ранее о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября сообщали СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя американских властей. По его словам, "США и Китай проводят финальную подготовку к этой встрече, которая состоится на полях форума лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)". Он пройдет в Сан-Франциско.

В последний раз Си Цзиньпин посещал США в 2017 году, а прежняя встреча двух лидеров состоялась в ноябре прошлого года на Бали (Индонезия), когда там проходил саммит "Группы двадцати".

Джо Байден Китай Си Цзиньпин США
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