Байден на встрече с Си Цзиньпином выразит обеспокоенность действиями Китая близ Тайваня

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе поднимет тему Тайваня. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"Байден в ходе встречи с Си Цзиньпином выразит обеспокоенность относительно опасной и провокационной военной деятельности Китая рядом с Тайванем", - сказал один из собеседников издания.

При этом он отметил, что сам факт проведения встречи Байдена с Си Цзиньпином "не меняет подхода США в отношении Китая".

"Интенсивная конкуренция между странами требует интенсивной дипломатии для того, чтобы решать напряженные вопросы и не допускать того, чтобы конкуренция переросла в конфликт", - добавил источник издания.

Кроме того, по словам источников, лидеры на саммите обсудят, среди прочего, возможность восстановления каналов связи между военными двух стран, прерванных после визита на тот момент спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу 15 ноября, в ходе которой обсудят двусторонние отношения.

В последний раз Си Цзиньпин посещал США в 2017 году, а прежняя встреча двух лидеров состоялась в ноябре прошлого года на Бали (Индонезия), когда там проходил саммит "Группы двадцати".