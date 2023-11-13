Генерал КСИР констатировал, что конфликт в секторе Газа перекидывается на Ливан

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что конфликт Израиля с ХАМАС уже вышел за пределы сектора Газа, распространившись на Ливан, и продолжит расширяться далее, сообщает иранское агентство "Тасним".

Отвечая на вопрос о реакции Ирана на расширение масштабов боевых действий в секторе Газа и участии в конфликте ливанской "Хезболлы", генерал отметил, что "война уже расширилась, и Ливан стал ее частью".

"Вероятно, масштабы столкновений станут еще шире", - подчеркнул Хаджизаде.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.