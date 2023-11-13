ЦАХАЛ призвала жителей юга Ливана срочно эвакуироваться

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила жителей юга Ливана о необходимости срочно эвакуироваться в другие районы страны, сообщили в понедельник израильские СМИ.

В листовках, разбросанных с воздуха и адресованных местному населению, говорится: "Акции "Хезболлы" вынуждают ЦАХАЛ действовать против этой террористической организации в районе вашего проживания. В целях собственной безопасности немедленно покиньте дома и переместитесь в более безопасные районы на севере Ливана. ЦАХАЛ не желает причинить вред вам и членам вашей семьи".

Израильские СМИ отмечают, что соответствующие меры приняты на фоне усиления боевых столкновений на израильско-ливанской границе.

Ливанская радикальная организация "Хезболла", которая в Израиле объявлена террористической, периодически подвергает ракетным обстрелам север Израиля, в ответ израильская армия наносит удары по объектам проиранской организации в Ливане.

Накануне шесть человек пострадали в результате обстрела приграничной территории Израиля со стороны Ливана, сообщила газета The Times of Israel. В ответ израильская авиация нанесла удары по ряду объектов "Хезболлы", в том числе по военному комплексу, где находится склад оружия движения.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от полномасштабного вступления в конфликт, заявив о готовности израильских военных к эскалации на северном фронте.

Между тем командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил в понедельник, что конфликт Израиля с ХАМАС уже вышел за пределы сектора Газа, распространившись на Ливан, и продолжит расширяться далее, сообщило иранское агентство "Тасним".

Отвечая на вопрос о реакции Ирана на расширение масштабов боевых действий в секторе Газа и участии в конфликте ливанской "Хезболлы", генерал отметил, что "война уже расширилась, и Ливан стал ее частью".

"Вероятно, масштабы столкновений станут еще шире", - подчеркнул Хаджизаде.

7 октября правящая в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС.