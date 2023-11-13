Советник Байдена порекомендовал "Хезболле" не обострять конфликт с Израилем

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Старший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн на прошлой неделе посетил Ливан и передал предупреждение "Хезболле" - не обострять конфликт с Израилем, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Во время визита Хохштейн повторил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт в Газе распространился на Ливан, и что восстановление спокойствия вдоль израильско-ливанской границы должно быть наивысшим приоритетом как для Ливана, так и для Израиля", - заявил порталу представитель Совета национальной безопасности.

Отмечается, что предупреждение было передано ливанскому шиитскому движению через спикера парламента Ливана Набиха Берри и других ливанских официальных лиц.

По словам двух собеседников портала, у администрации Байдена во время и после визита Хохштейна сложилось впечатление, что ливанское правительство и общественность, а также "Хезболла" не заинтересованы в войне с Израилем.

Чиновники администрации Байдена удовлетворены тем, что выступления лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы на прошлой неделе не содержали призывов к дальнейшей эскалации, и расценили это как признак того, что их послания были услышаны, сказал один из источников.

В то же время портал со ссылкой на источники сообщает, что министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с главой оборонного ведомства Израиля Йоавом Галлантом выразил обеспокоенность по поводу роли Израиля в эскалации напряженности вдоль границы между Израилем и Ливаном.

Согласно израильскому источнику, Остин обратился к Галланту за разъяснениями по поводу израильских авиаударов в Ливане и попросил, чтобы Израиль избегал шагов, которые могли бы привести к тотальной войне между Израилем и "Хезболлой".

В свою очередь, по данным собеседника портала, Галлант заявил, что политика Израиля заключается в том, чтобы не открывать второй фронт в Ливане, и отметил, что этого, по его мнению, не произойдет.