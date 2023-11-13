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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

ЦАХАЛ нанес 4,3 тыс. ударов по объектам ХАМАС с начала наземной операции в Газе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по меньшей мере 4,3 тыс. ударов по военным объектам ХАМАС в секторе Газа с начала наземной операции в анклаве около двух недель назад, говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

"Авиация и сухопутные войска нанесли 4,3 тыс. ударов (...) по объектам террористической инфраструктуры", - сообщили в ЦАХАЛ.

Удары производились, в частности, по пусковым установкам противотанковых ракет, туннельным шахтам, а также по командным центрам ХАМАС.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.

Израиль сектор Газа
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