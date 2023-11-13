Тель-Авив ожидает скорого усиления международного давления на Израиль из-за Газы

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Израиль начнет испытывать сильное давление международного сообщества в связи с ситуацией с сектором Газа через две - три недели, заявил в понедельник журналистам глава израильского МИД Эли Коэн.

"Министр оценил, что у Израиля есть "время на дипломатию" в две или три недели, прежде чем международное давление начнет всерьез расти. Однако он не сказал, в чем оно, по его мнению, будет проявляться", - сообщает The Times of Israel.

Он отметил, что 240 заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС, являются главным фактором, дающим право Израилю на ведение операции.

Между тем в понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил ливанское движение "Хезболла" о том, что оно "играет с огнем".

"Есть такие, кто думают, что они могут усилить свои атаки на наши войска и мирных жителей. Это игры с огнем (...) Они не должны испытывать нас, поскольку мы продемонстрировали лишь небольшую долю нашей силы", - приводит The Times of Israel его слова.

"Мы собираемся победить. Пауз нет. Это не операция, это не очередной раунд боевых действий. Мы идем за полной победой", - подчеркнул глава израильского правительства.

В свою очередь в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) заявили, что в ближайшие двое суток гуманитарная операция в анклаве остановится из-за нехватки топлива. "Гуманитарная операция в секторе Газа встанет в ближайшие 48 часов, поскольку в Газу не разрешено ввозить топливо", - написал в соцсети X директор по делам агентства в Газе Томас Уайт.

В пресс-релизе БАПОР сообщается, что с начала обострения конфликта между ХАМАС и Израилем в секторе Газа погиб 101 сотрудник агентства. Среди них - учителя, директора школ, медицинские работники, инженеры, вспомогательный персонал.

При этом из Газы продолжают выезжать иностранные граждане через КПП "Рафах" на границе с Египтом. В частности, в МИД Иордании сообщали о подготовке к эвакуации 69 подданных Иордании. Всего в анклаве находятся 640 иорданцев.

В свою очередь король Иордании Абдалла II выступил в понедельник против того, чтобы Израиль занял часть анклава или создавал там зоны безопасности.

Тем временем, по данным "Аль-Арабийи", израильские войска достигли больницы "Аш-Шифа", которая стала эпицентром боев между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС за контроль над севером сектора Газа. В больнице могут до сих пор находиться не менее 650 пациентов. Между тем крупнейшая в секторе Газа больница Аль-Шифа практически прекратила работу из-за отсутствия топлива.

В ЦАХАЛ отмечали, что концентрируют усилия на уничтожении командного состава ХАМАС, особенно тех подразделений, которые противостоят израильским военным на севере сектора Газа. В армии сообщали, что нанесли по меньшей мере 4,3 тыс. ударов по военным объектам ХАМАС в секторе Газа с начала наземной операции в анклаве около двух недель назад.

В понедельник продолжался обмен ударами между ЦАХАЛ и "Хезболлой" на границе Израиля и Ливана. По данным израильской стороны, с территории Ливана по пограничным базам ЦАХАЛ велся обстрел ракетами и минометными снарядами, а военные отвечали артиллерийским огнем. ЦАХАЛ также наносила авиаудары по южному Ливану.

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде выступил с заявлением, что конфликт Израиля с ХАМАС уже вышел за пределы сектора Газа, распространившись на Ливан, и что он продолжит расширяться далее.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.