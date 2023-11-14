Министры обороны стран ЕС во вторник обсудят поддержку Украины

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам в формате министров обороны на заседании в Брюсселе во вторник рассмотрит вопросы поддержки Украины в свете заключений октябрьского саммита Евросоюза, сообщается в материалах к совещанию.

"Ожидается, что министры подтвердят, что Украина остается абсолютным приоритетом для ЕС в нынешнем геополитическом контексте. Им будет предложено обменяться мнениями о последних событиях, продолжении помощи в области обороны и обучения через миссию ЕС по военной поддержке Украины (EUMAM Ukraine), посредством Европейского фонда мира (EPF) и инициативы по боеприпасам от марта 2023 года", - говорится в документе.

Речь также пойдет о "двусторонних усилиях (государств ЕС) по оказанию помощи обороне Украины".

Министры обороны, как предполагается, оценят итоги деятельности EUMAM.

По пункту текущих дел главы оборонных ведомств обменяются мнениями об актуальных событиях в сфере безопасности и обороны. Они уделят внимание направлениям работы, способствующим вводу в действие потенциала ЕС по быстрому военному развертыванию. Обсуждение планируется выстроить с учетом намерения государств-членов достичь полной оперативной боеспособности этого потенциала к 2025 году. Совет также уделит внимание событиям на Ближнем Востоке, в Африке и на Западных Балканах в перспективе миссий и операций ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны.

"На полях" заседания Совета ЕС пройдет неформальный завтрак министров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого, в частности, будет обсуждаться "устойчивость критически важной инфраструктуры на фоне нескольких инцидентов с безопасностью в Балтийском море".

Кроме того, во вторник министры обороны соберутся в качестве руководящего совета Европейского оборонного агентства (EDA) под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозепа Борреля как главы EDA.