Франция ждет решения ЕС поддержать Армению через Европейский фонд мира

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна ожидает, что заседающий в понедельник в Брюсселе Совет ЕС на уровне глав МИД заявит о твердой поддержке Армении, в том числе через Европейский фонд мира.

"Важно, чтобы сегодняшний Совет по иностранным делам ясно подтвердил свою поддержку Армении, ее суверенитета и территориальной целостности. (...) И поддержку по каналу Европейского фонда мира. Думаю, что такой сигнал, который наш совет подаст сегодня ясным и твердым образом, был бы своевременным, - сказала она журналистам. - Настало время это сделать, мы говорим об этом уже несколько недель".

Министр также указала на необходимость усиления миссии ЕС в Армении как в отношении ее мандата, так и средств, которыми она располагает.

Как сообщается в материалах к заседанию Совета ЕС, главы МИД стран ЕС планируют обсудить отношения Азербайджана и Армении "в свете военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе 19-20 сентября 2023 года, последовавшего массового перемещения более 100 тысяч карабахских армян и продолжающихся усилий по нормализации отношений".

"Дебаты будут основываться на заключениях октябрьского Европейского совета, в которых ЕС подчеркнул свою поддержку устойчивого и прочного мира, необходимость помощи карабахским армянам и призвал к укреплению отношений ЕС-Армения. Дискуссия в Совете по иностранным делам будет сосредоточена, в частности, на том, как ЕС может укрепить устойчивость Армении и ее демократические институты, а также обеспечить стимулы для поддержки процесса нормализации. Ожидается, что министры, кроме того, рассмотрят, как усилить миссию ЕС в Армении", - говорится в документе.