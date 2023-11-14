МИД Азербайджана раскритиковал заявление Борреля о Южном Кавказе

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана подверг жесткой критике заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, касающееся ситуации на Южном Кавказе.

В частности, в МИД заявили, что "обвинения Борреля, выдвинутые в адрес Азербайджана 13 ноября на пресс-конференции в Брюсселе, умышленно искажают реалии в регионе, совершенно неадекватны и неприемлемы".

"Заявления о поддержке Армении, угрозы в адрес Азербайджана являются ярким примером предвзятой политики и двойных стандартов этой структуры", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Обвинения, выдвинутые представителем ЕС, который не предпринял никаких шагов, чтобы побудить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Азербайджана", - добавили в МИД Азербайджана.

В министерстве подчеркнули, что карабахская война 2020 года и локальные антитеррористические мероприятия осенью 2023 года проходили на территории Азербайджана. "Азербайджан легитимными методами восстановил свой суверенитет в рамках норм и принципов международного права", - говорится в заявлении.

В Баку заявили, что "в то время, как страны-члены ЕС страдают от тенденций агрессивного сепаратизма, попытки внешнеполитического ведомства ЕС разжечь сепаратизм на территории нашей страны - источник серьезной обеспокоенности".

В министерстве считают, что "усилия ЕС по вооружению Армении и, тем самым, поддержке милитаризации, препятствующей миру и стабильности в регионе, являются поощрением политики, ведущей к новым конфликтам в регионе, и ответственность за это в то же время ложится на ЕС".

"Планы по использованию Европейской мирной инициативы, которая предусматривает также и усиление военного потенциала, служат обострению напряженности в регионе", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

"Еще раз напоминаем, что говорить с Азербайджаном на языке угроз недопустимо, и любые недружественные действия не приведут к положительному результату, а получат адекватный ответ", - заключили в МИД Азербайджана.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель накануне на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявил: "Мы должны быть очень бдительны относительно любой попытки дестабилизации Армении - как внутренней, так и внешней. И наш сигнал Азербайджану четок: любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении будет неприемлемо и приведет к суровым последствиям для наших отношений".