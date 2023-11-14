ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам шиитского движения "Хезболла" в Ливане в ответ на ракетный обстрел израильской территории.

"В ответ на запуски из Ливана в направлении Израиля вчера вечером (в понедельник - ИФ) истребители ЦАХАЛА нанесли удар по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане", - говорится в сообщении израильских военных в Telegram.

Уточняется, что целями ударов были военные объекты, включающие "ряд оперативных командных центров, в которых действовали террористы "Хезболлы".

Как заявили в израильской армии, поздно вечером в понедельник с ливанской территории по Израилю в районе кибуца Малкия было выпущено несколько ракет, одна из которых была перехвачена системой противоракетной обороны. По словам военных, остальные ракеты упали на открытой местности.