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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Президент Молдавии допустила вступление республики в ЕС "в два шага"

Президент Молдавии допустила вступление республики в ЕС "в два шага"
Президент Молдавии Майя Санду
Фото: By Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду допускает вступление республики в Европейский союз "в два шага - сначала правый берег Днестра, а затем - левый".

"Мы работаем над урегулированием приднестровского конфликта. Но нерешенность проблемы не должно стать препятствием на пути интеграции Молдовы в Евросоюз. Очень важно, что Брюссель также говорит об этом. В худшем случае, если не удастся решить проблему Приднестровья до вступления в Евросоюз, мы допускаем, что будем осуществлять интеграцию в ЕС в два шага - сначала правый берег Днестра, а затем левый берег", - заявила президент в понедельник вечером в ходе передачи на Radio Moldova.

"Когда наши граждане с левого берега увидят, как улучшается жизнь, они захотят тоже в ЕС. Я полагаю, что они и сейчас желают этого, но мешает Российская Федерация", - сказала Санду.

Она считает, что по мере сближения с ЕС "у страны будет доступ к большему количеству инструментов Евросоюза, помогающих улучшить жизнь граждан".

"И мы будем делать все, чтобы и наши граждане на левом берегу Днестра могли воспользоваться этими инструментами, чтобы они тоже поняли, почему мы добиваемся и почему Молдова должна стать членом Евросоюза. (...) Но мы не можем ставить проблему таким образом, что Молдова может стать членом Евросоюза только после урегулирования приднестровского конфликта", - отметила Санду.

Как сообщалось, на прошлой неделе Европейская комиссия приняла решение рекомендовать Совету Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. После этого министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что процесс интеграции в Евросоюз и реинтеграции Молдавии "должны проходить параллельно", а если не получится решить проблему Приднестровья, то "стандарты ЕС будут внедряться сначала на правом берегу Днестра, а затем - на левом".

ЕС Майя Санду Молдавия
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